Sanremo: parco giochi del Borgo, nuova segnalazione dei lettori sulle condizioni dell’area

Un’altra voce si aggiunge alle segnalazioni dei lettori sulle condizioni del parco giochi del Borgo di Sanremo. Dopo la denuncia dei giorni scorsi, arriva una nuova testimonianza che conferma criticità diffuse nell’area dedicata ai più piccoli, tra problemi igienici, elementi danneggiati e manutenzione insufficiente.



"Egregio Direttore,

ho letto e condivido appieno la segnalazione inoltrata da un cortese Lettore riguardo alle molteplici situazioni segnalate di pregiudizio del parco giochi al Borgo di Sanremo. Vorrei aggiungere che le condizioni igieniche dei vari giochi allocati a disposizione dei piccoli utenti risultano, purtroppo, spesso e volentieri particolarmente trascurate. Evidenti e diffuse tracce di escrementi di volatili suggeriscono prudentemente di evitare l'uso dei giochi. I cordoli in materiale antitrauma, alcuni ammalorati, collocati in rilievo intorno agli alberi piantumati si possono rivelare insidiosi e pericolosi per i piccoli. Dalle recinzioni, precisamente degradate come già descritto da chi ha preceduto con propria segnalazione, sporgono anche parti distorte e parzialmente distaccate. Frequentemente si rileva presenza di spazzatura sul sedime, senz'altro anche frutto di pessima educazione di qualcuno che frequenta l'area, che dovrebbe essere puntualmente rimossa. Non è raro trovare il cestino per il conferimento pieno. L'educazione di tutti è senz'altro fondamentale ed auspicabile così come, permetta, ancor di più è necessaria azione di controllo e pulizia di chi a ciò è preposto.

Nella speranza di contribuire all'auspicabile ed auspicata pronta soluzione delle problematiche evidenziate, non per gratuita polemica, ringrazio e saluto distintamente.

Antonino Orlando".