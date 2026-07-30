Sanremo, protesta di una residente sul cimitero di Valle Armea: "Degrado, erbacce e nessuna risposta alle segnalazioni"

Una denuncia sullo stato di manutenzione del cimitero di Valle Armea arriva da una residente sanremese, Giuliana Tofani Rossi, che attraverso una lettera indirizzata al direttore del nostro giornale punta l'attenzione sulle condizioni in cui verserebbe il principale camposanto cittadino. La segnalazione descrive una situazione caratterizzata da erbacce, buche, percorsi dissestati e scarsa manutenzione, elementi che, secondo la cittadina, renderebbero difficoltoso e in alcuni casi persino pericoloso raggiungere le sepolture dei propri cari.

"Sanremo è una bella città dove trascorrere piacevoli vacanze estive ed invernali. Da residente però devo dire che il cimitero di Valle Armea si trova in una situazione di grave degrado con erbacce, buche, abbandono e percorsi dissestati che rendono persino pericoloso l'accesso alle sepolture", scrive la lettrice. Nella sua lettera evidenzia anche le condizioni delle tombe a terra, che definisce prive del necessario decoro e interessate da una manutenzione ritenuta insufficiente. "Le tombe a terra sono in uno stato pietoso: c'è mancanza di decoro, di omogeneità, la manutenzione è inesistente. Un cimitero brutto come questo non l'ho mai visto", afferma.

La residente sottolinea tuttavia come all'interno del cimitero siano presenti elementi architettonici di pregio, citando in particolare l'Anfiteatro, composto dalla torre ossario e da un ampio spazio disposto a gradoni che segue la conformazione naturale del terreno, oltre alle edicole funerarie di famiglia. Proprio quest'area, secondo quanto riferisce, sarebbe oggi penalizzata dalla crescita incontrollata della vegetazione. "Fino a poco tempo fa c'era una cooperativa di giardinieri che provvedeva a tenere in ordine il verde pubblico. Ora la cooperativa non c'è più e il verde ricopre molte delle tombe", evidenzia nella propria testimonianza.

Nel suo intervento la cittadina sostiene inoltre di aver già tentato di segnalare il problema agli uffici comunali e all'Amministrazione. "L'anno scorso ho fatto una segnalazione verbale, una scritta al settore competente e, successivamente, ho scritto anche al signor Sindaco. Nessuna risposta", conclude Giuliana Tofani Rossi, auspicando che la propria protesta possa contribuire a richiamare l'attenzione sullo stato del cimitero di Valle Armea e sulla necessità di un intervento per ripristinare decoro, sicurezza e manutenzione dell'area.