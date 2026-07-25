Sanremo, specchio disallineato alla nuova stazione: segnalazione dei residenti sulla sicurezza in uscita dal parcheggio

Nell’area della nuova stazione ferroviaria di Sanremo, una residente segnala un problema di sicurezza legato all’orientamento dello specchio stradale posto all’uscita dal parcheggio interrato. Dopo l’installazione di un nuovo cartello indicativo, lo specchio risulta disallineato e non consente più di vedere correttamente le auto provenienti da destra.



"Buon pomeriggio.

Desidero segnalare, attraverso la vostra attenzione, a chi si occupa della manutenzione, che da alcuni giorni nell'area della nuova stazione ferroviaria di Sanremo è stato aggiunto un cartello per indicare l'Accademia di Belle Arti, sul palo che sorregge lo specchio atto a vedere le auto provenienti da destra mentre si esce dal parcheggio interrato. Tuttavia chi lo ha aggiunto, non si è assicurato che lo specchio fosse ancora correttamente orientato e, così com'è, non serve proprio a niente. Ringrazio chi vorrá occuparsene. Allego una foto scattata uscendo dal parcheggio.



Valeria S.".