Rumore in città, una riflessione di un lettore: "Non solo movida, pesa anche il traffico quotidiano"

Quando si parla di inquinamento acustico in città, l'attenzione si concentra spesso sulla musica dei locali, sui dehors e sulla movida. C'è però chi invita ad ampliare lo sguardo, sottolineando come una parte consistente del rumore percepito quotidianamente sia legata al traffico veicolare. È questa la riflessione inviata alla nostra redazione da un lettore, che evidenzia come il continuo passaggio di auto e moto particolarmente rumorose, insieme ad alcuni comportamenti poco rispettosi del codice della strada, contribuiscano a rendere meno piacevole la permanenza in città, sia per i residenti sia per i tanti turisti che scelgono Sanremo.

Tra gli aspetti segnalati c'è quello delle marmitte modificate o comunque particolarmente rumorose, il cui rombo risulta facilmente riconoscibile anche a notevole distanza. "Si tratta di veicoli che spesso sono ben identificabili e circolano con la targa perfettamente visibile", osserva il lettore, auspicando una maggiore attenzione ai controlli da parte degli organi competenti. Secondo quanto evidenziato nella lettera, un'attività di verifica più costante potrebbe contribuire a limitare un fenomeno che, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, viene percepito come fonte di disagio da una parte della cittadinanza.

Un'altra criticità riguarda invece l'uso del clacson, che in alcune situazioni viene ritenuto eccessivo o non strettamente necessario. Nella riflessione si sottolinea come una delle cause sia rappresentata dalla sosta in doppia fila o comunque irregolare, che finisce per rallentare la circolazione e provocare inevitabili disagi agli automobilisti. A questo, secondo il lettore, si aggiunge anche l'abitudine di utilizzare il clacson per richiamare l'attenzione di conoscenti o amici, un comportamento che, pur apparentemente innocuo, contribuisce ad aumentare il livello di rumore nelle vie cittadine.

La conclusione è un invito a rafforzare i controlli e a promuovere un maggiore rispetto delle regole, sia per quanto riguarda la circolazione dei veicoli sia per la sosta e l'utilizzo dei dispositivi acustici. "Una gestione più attenta di questi fenomeni aiuterebbe a riportare ordine e buon senso", conclude il lettore, convinto che piccoli accorgimenti e una maggiore attenzione da parte di tutti possano contribuire a rendere Sanremo ancora più vivibile, accogliente e piacevole da vivere ogni giorno.