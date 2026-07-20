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Al Direttore | 20 luglio 2026, 10:06

I ringraziamenti di una nostra lettrice all'Ospedale di Sanremo

La donna era stata ricoverata nel reparto di ortopedia, dove è rimasta colpita dalla professionalità e umanità del personale

I ringraziamenti di una nostra lettrice all'Ospedale di Sanremo

Una nostra lettrice, Andreina, invia questa breve nota di ringraziamento nei confronti del personale dell'ospedale di Sanremo, durante il periodo di permanenza nella struttura: "Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine per le cure e l'assistenza ricevute durante la mia degenza presso l'ospedale di Sanremo nel reparto di ortopedia. Mi ha colpito la professionalità, competenza  e accoglienza di tutto il personale medico e degli operatori sanitari. 

Mi sono sentita accolta come persona e non solo come paziente. Un ringraziamento particolare al primario Dott. Sergio Ferrario e all'anestesista Dottoressa Francesca  Mare e a tutta l'èquipe della sala operatoria per la pazienza e la disponibilità. 

Grazie di cuore".

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