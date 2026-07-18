Sanremo e il dibattito sulle ecoisole: la preoccupazione dei cittadini davanti a un modello ritenuto “incompatibile” con i centri storici

Il presidente di Amaie Energia ricorda inoltre che il sistema delle ecoisole informatizzate non rappresenta un'esperienza isolata della città di Sanremo, ma un modello già adottato da numerosi Comuni italiani. "È tuttavia importante ricordare che il sistema delle ecoisole informatizzate non rappresenta una soluzione isolata adottata dal Comune di Sanremo, bensì un modello sempre più diffuso in numerose città italiane, in particolare nei centri storici, nelle aree ad elevata densità abitativa e nei Comuni a forte vocazione turistica". Secondo la società, molte amministrazioni hanno progressivamente integrato o sostituito il tradizionale porta a porta con punti di conferimento controllati per migliorare il decoro urbano, razionalizzare il servizio e offrire maggiore flessibilità ai cittadini.

Egregio Direttore, mi dispiace tornare ancora sullo stesso argomento ma, quello che leggo e che riporto qui sopra, mi sgomenta molto, perché il contenuto di ciò che leggo, mi risulta davvero preoccupante! È terribile leggere che le Ecoisole sono, "un modello sempre più diffuso in numerose città italiane e, orrore! in particolare nei centri storici e nei Comuni a forte vocazione turistica!

Non credo a quanto leggo perchè le due cose sono antitetiche e non posso pensare al centro storico di Città come Siena, deturpato e non certo "abbellito" dalle Ecoisole che sono quanto di più stonato si possa pensare nel contesto dei centri storici in generale!

Anche "la forte vocazione turistica" non può diventare il motivo per installare quelle brutture alle quali sembra che si debbano accendere ceri votivi per la "grazia ricevuta" di averli a disposizione, anche perchè temo che i maleducati che abitualmente gettano spensieratamente carte, lattine, mozziconi e "cicche di sigaretta" non si prenderanno la briga di metterle nelle Ecoisole per riguardo al "centro storico"!

Quella che è certamente "storica" è la propensione dei residenti "nelle aree ad elevata densità abitativa" a non preoccuparsi perchè, se sono in molti, chi potrà individuare coloro che,"come Pollicino" lasciano traccia del loro passaggio in tanti modi: mozziconi di sigaretta, tovaglioli di carta unti e bisunti, resti di colazioni consumate alla buona e tutto ciò che non serve più: dagli scontrini al volantino consegnato al volo durante il passaggio "nel centro storico"!!!

Quello che i paladini delle Ecoisole, accecati dalla possibilità di gestire a modo loro la collocazione e l'utilità di quella "innovazione" che pare li entusiasmi tanto, non riescono a vedere, è ciò che tra un po' vedranno tutti coloro che si serviranno di questi "totem", ossia la realtà che il conferimento dei rifiuti in questa modalità non apporterà nessuna miglioria nella gestione del servizio anzi, le schifezze che verranno lasciate in prossimità, segneranno il fallimento di una iniziativa che avrebbe dovuto essere "pensata" e considerata in una visione non onirica come quella del "miracolo" ma con il realismo di chi riesce a "pensare" con un realismo che eviti in seguito delusioni e ri-pensamenti perchè, quando la frittata è fatta, non si possono fare le uova sode!

Francamente basita per tutto quello che ho letto e che leggo a proposito dello smaltimento dei rifiuti, mi lascia francamente perplessa e molto preoccupata, almeno quanto l'intento di collocare le Ecoisole "nei centri storici". A mio modo di vedere "una bestemmia"!

Teresa Barazzetti