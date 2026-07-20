Sanremo, residente segnala rumori continui da un'officina: "In casa non riesco nemmeno a sentire la televisione"

Un residente di via Zeffiro Massa, a Sanremo, torna a denunciare una situazione che, a suo dire, si protrae ormai da tempo e che sta incidendo in modo significativo sulla qualità della vita nel quartiere. Attraverso una lettera inviata alla nostra redazione, il lettore, G.S., racconta di aver già presentato per due volte, nell'arco degli ultimi due anni, una segnalazione all'Urp della Polizia municipale, senza però ricevere alcuna risposta o riscontro. Non solo: riferisce anche di aver cercato un dialogo diretto con il titolare dell'attività, ma senza riuscire a trovare una soluzione condivisa.

Al centro della segnalazione vi sarebbero i rumori provenienti da un'officina della zona che, secondo quanto riportato dal residente, oltre alla propria attività principale effettuerebbe anche riparazioni di moto e ciclomotori. "Qualsiasi tipo di motore viene provato, acceso e portato ad alti regimi per diversi minuti all'aperto, con un frastuono che entra nelle abitazioni e raggiunge livelli di rumore molto elevati", scrive G.S. nella lettera. Una situazione che, sempre secondo il residente, si ripeterebbe quotidianamente e in diverse fasce orarie.

Il lettore sostiene che i rumori sarebbero presenti tutti i giorni, generalmente dalle 8 alle 20, compreso il sabato e, in alcune occasioni, anche la domenica. Un disagio che, a suo dire, renderebbe difficile svolgere le normali attività domestiche. "Il rumore è talmente tanto che in casa non riesco a sentire il televisore", evidenzia nella sua segnalazione, spiegando come il problema stia diventando sempre più difficile da sopportare.

Nella parte conclusiva della lettera, G.S. lancia un appello alle istituzioni affinché la situazione possa essere verificata e, se necessario, affrontata con gli strumenti previsti dalla normativa. "Non so più a chi rivolgermi. Chiedo gentilmente se potete aiutarmi", conclude il residente, auspicando un intervento che possa riportare serenità nel quartiere e consentire ai cittadini di vivere la propria abitazione senza i disagi lamentati.