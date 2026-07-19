Incendio a Pian della Castagna: “Il caldo non accende i boschi. Serve una scintilla. E spesso è la mano dell’uomo”

Nel dibattito seguito all’incendio di Pian della Castagna, arriva una riflessione tecnica e civile che richiama l’attenzione sulle reali dinamiche degli incendi boschivi e sulle responsabilità umane che spesso ne sono all’origine. In una lettera indirizzata al direttore, Andrea Chiarini offre una spiegazione scientifica dei processi di combustione, smontando l’idea che il caldo estremo possa da solo innescare le fiamme, e denuncia con forza il ruolo dei piromani, definendo il rogo di un bosco “un crimine contro l’umanità”.



Egr. Direttore,

sull'incendio di Pian della Castagna sarebbe bene dard una spiegazione sugli incendi boschivi.

Il calore estremo e la siccità non creano l'innesco della vegetazione, ma "preparano" il combustibile. Disidratando la vegetazione, rendono il bosco infiammabile e pronto a bruciare alla minima scintilla. Non basta una fiamma: ci va molta energia. Il legno e la vegetazione secca hanno una temperatura di autoaccensione che in genere è compresa tra 250 e 300 °C (variabile in base alla specie, all'umidità e alle condizioni). Le temperature estive più elevate dell'aria (40–50 °C), da sole, sono quindi molto al di sotto della soglia necessaria per provocare l'autoaccensione e non possono innescare una fiamma.

È un fatto chimico: Il calore atmosferico non fornisce l'energia necessaria a rompere i forti legami covalenti di cellulosa, emicellulosa e lignina (i polimeri che formano il legno). Difatti i legami covalenti Carbonio-Carbonio e Carbonio-Ossigeno. sono estremamente stabili e, per essere spezzati, richiedono input energetici elevati (nell'ordine di centinaia di kJ/mol). A 50 °C, l'energia cinetica delle particelle è sufficiente solo a scaldare la superficie, non ad alterarne la struttura molecolare.

Anche nelle giornate più torride, l'energia termica fornita dal sole viene spesa in gran parte per far evaporare l'acqua residua contenuta nelle fibre vegetali (dal 5% al 15% anche nel legno secco). Questo processo sottrae calore al materiale, impedendogli di innalzare ulteriormente la propria temperatura interna. La fiamma non brucia il legno solido, ma i gas infiammabili che questo sprigiona. Questo rilascio di gas (pirolisi) è una reazione di decomposizione termica che inizia solo quando il materiale supera stabilmente i 150-200 °C. A 50 °C, il legno non emette i gas necessari ad alimentare una fiamma.

Il sole distribuisce l'energia per irraggiamento su una superficie vasta. Per raggiungere i 300 °C serve una fonte ad altissima densità energetica concentrata in un punto microscopico (come una scintilla a 1000 °C o la scarica elettrica di un fulmine a 30.000 °C), che funga da "pilota" per innescare la reazione a catena della combustione. Esiste un eccezione: l'autocombustione biologica che avviene all'interno di enormi cumuli molto pressati di fieno, letame o compost agricolo, con produzione di calore, ma che non avviene nella normale lettiera di un bosco (che è troppo dispersa e arieggiata). Questo fenomeno è legato all'esotermia della fermentazione batterica in ambienti anossici.

Raggiunti gli 80 gradi i microrganismi muoiono, bloccando la fase biologica. Tuttavia, il calore estremo ormai intrappolato innesca reazioni chimiche di ossidazione spontanea (abiotica) che accelerano la produzione di energia termica. La massa interna, pur essendo in carenza di ossigeno, si carbonizza rilasciando gas altamente infiammabili (pirolisi). Se in questa fase estrema si crea una spaccatura nel cumulo o un agricoltore cerca di smuoverlo, l'ingresso improvviso di ossigeno atmosferico entra in contatto con i gas surriscaldati, generando una fiammata istantanea.

Come già detto la lettiera forestale (lo strato di foglie, aghi e rami secchi) è un ambiente termodinamicamente aperto. Essendo disposta in uno strato sottile e costantemente ventilato, manca della "massa critica" e dell'isolamento termico di una balla di fieno. Il debole calore prodotto dai batteri decompositori del sottobosco si disperde in tempo reale nell'atmosfera, rendendo impossibile l'accumulo termico.

Fin qui la spiegazione scientifica. La parte pratica, visto la cosa, ci riporta ai piromani. È inutile girarci intorno. Bruciare un bosco è un crimine contro l'umanità perché produce l'ossigeno che l'umanità respira, compreso quelli che se ne disinteressano. Questa è la mia visione.

Andrea Chiarini