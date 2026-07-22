Sanremo, lettera alla redazione sul pagamento delle multe: "Serve uno sportello comunale per consentire anche il saldo in contanti"

Prosegue il dibattito sulle modalità di pagamento delle sanzioni amministrative a Sanremo. Dopo il recente articolo pubblicato da SanremoNews sulle difficoltà riscontrate da alcuni cittadini e sulle spiegazioni fornite dalla vice comandante della Polizia Locale Erica Biondi Zoccai, arriva in redazione una nuova lettera che punta l'attenzione su una possibile soluzione pratica. A scrivere è Paola Forneris, che invita l'amministrazione comunale a valutare l'apertura di uno sportello dedicato dove sia possibile effettuare il pagamento delle multe anche in contanti, così da rispondere alle esigenze di una parte della popolazione che incontra difficoltà con i sistemi di pagamento digitali.

Nel suo intervento, la cittadina sottolinea come, a suo giudizio, il problema possa essere affrontato in modo semplice ed efficace attraverso l'istituzione di un ufficio al Palafiori, oppure in un'altra sede centrale facilmente raggiungibile. Lo sportello, secondo la proposta, potrebbe rimanere aperto nei giorni feriali per un tempo limitato, ad esempio due ore ogni mattina, consentendo ai cittadini di effettuare direttamente il pagamento senza dover ricorrere a strumenti telematici o ad altri canali che, per molti, risultano poco accessibili.

"Ho letto l'articolo apparso alcuni giorni fa dal titolo: 'Multe a Sanremo: cittadini in difficoltà con i pagamenti e la risposta della vice comandante Erica Biondi Zoccai'. Ebbene, il problema sussiste e si può risolvere, a mio avviso, solo in un modo incisivo ed efficace. Permettere a tutti i cittadini di pagare anche in contanti le multe aprendo da parte dell'amministrazione comunale un ufficio al Palafiori, o in altra sede centrale, in giorni feriali con orario opportuno. Sarebbero sufficienti due ore la mattina, a mio avviso", scrive Paola Forneris nella lettera inviata alla redazione.

La proposta guarda in particolare alle fasce più fragili della popolazione, con un riferimento esplicito agli anziani e a quanti non hanno familiarità con le tecnologie digitali. "Questa soluzione verrebbe incontro alle fasce più deboli della popolazione, in particolare alle persone anziane e a tutti coloro, e sono numerosi, che non hanno dimestichezza con gli strumenti digitali. Mi auguro che l'amministrazione accolga questa istanza dimostrando sensibilità alle esigenze di tanti cittadini. Ringrazio per l'attenzione", conclude la lettrice, rilanciando così il confronto su un tema che continua a suscitare interesse tra i cittadini sanremesi.