Sanremo, smottamento in strada Senatore Marsaglia: la segnalazione risale a giugno ma la situazione resta invariata

Situazione di pericolo in un tratto di strada Senatore Ernesto Marsaglia, nella zona di località Cardellina a Sanremo, dove è stato segnalato uno smottamento di terreno nei pressi del civico 301. La segnalazione era stata inoltrata all’URP del Comune di Sanremo lo scorso 10 giugno da un residente, Gianni Calvi, che aveva evidenziato la presenza del cedimento e la necessità di un intervento di verifica. A distanza di oltre un mese, secondo quanto riferito dallo stesso cittadino, la situazione appare sostanzialmente invariata. Il movimento franoso, seppur circoscritto, continua a rappresentare un elemento di attenzione per chi percorre quotidianamente la strada, soprattutto considerando la conformazione del territorio collinare e la necessità di garantire sempre condizioni di sicurezza adeguate lungo la viabilità comunale.

"Ho segnalato il problema tramite l’URP il 10 giugno – racconta Gianni Calvi –, ma ad oggi non ho notato cambiamenti. La mia richiesta era semplicemente quella di far verificare la situazione e valutare un eventuale intervento". Strada Senatore Marsaglia è una delle arterie che collegano diverse aree collinari della città e, come accade in molte zone del Ponente ligure, è soggetta alle criticità legate alla particolare morfologia del territorio. Le piogge intense, i fenomeni di erosione e il naturale assestamento dei terreni possono infatti provocare cedimenti che richiedono monitoraggi e interventi mirati. La segnalazione riporta nuovamente l’attenzione sul tema della manutenzione del territorio, un aspetto particolarmente sentito dai residenti delle frazioni e delle zone periferiche, dove spesso piccoli dissesti possono trasformarsi in problematiche più rilevanti se non affrontati tempestivamente.

Resta ora da capire se il Comune procederà con un sopralluogo tecnico per valutare l’entità dello smottamento e gli eventuali lavori necessari per la messa in sicurezza dell’area. I residenti auspicano che la situazione possa essere presa in esame in tempi brevi, così da evitare un possibile aggravamento del cedimento e garantire maggiore tranquillità a chi transita nella zona.