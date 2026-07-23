AL DIRETTORE. Bergantino: "Privato accreditato, un ruolo da distinguere nel dibattito sulla sanità"

Riceviamo e pubblichiamo

Gentile Direttore,

in riferimento alle dichiarazioni di Nico Zanchi e Alessio Lanteri della Fp Cisl della provincia di Imperia, sui dati Agenas e del Ministero della Salute relativi alle liste d'attesa nel primo semestre 2026, riportate nell'articolo pubblicato il 22 luglio ritengo opportuno offrire alcune precisazioni riguardo al ruolo dell'Ospedale Saint Charles di Bordighera, struttura gestita da GVM Care & Research.

È importante evitare di accomunare realtà profondamente diverse tra loro. L'Ospedale Saint Charles non è una cooperativa e non rappresenta neppure una struttura di sanità privata "pura". Si tratta, invece, di un ospedale accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, che opera a pieno titolo all'interno della rete pubblica dell'offerta sanitaria, erogando prestazioni per conto del SSN.

Questo significa che tutte le prestazioni rivolte ai cittadini vengono remunerate secondo le medesime tariffe previste dal Servizio Sanitario Nazionale. Non esistono, quindi, costi aggiuntivi legati alla natura della struttura: il cittadino accede ai servizi alle stesse condizioni economiche garantite dal SSN.

Il nostro obiettivo è contribuire concretamente alla riduzione delle liste d'attesa, mettendo a disposizione del sistema sanitario pubblico professionalità, tecnologie e capacità organizzativa. Per questo riteniamo fondamentale che il dibattito pubblico distingua con chiarezza tra il ricorso alle cooperative, l'attività privata e il ruolo del privato accreditato, che rappresenta a tutti gli effetti un erogatore del Servizio Sanitario Nazionale.

Nicola Bergantino

Direttore Operativo

Ospedale Saint Charles di Bordighera