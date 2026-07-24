Ventimiglia, tenda sulla spiaggia da quattro giorni: una cittadina segnala il caso e denuncia "Nessuno interviene!"

Una tenda montata sulla spiaggia di Ventimiglia e occupata stabilmente da due persone da almeno quattro giorni. È questa la situazione segnalata alla nostra redazione da una cittadina, che racconta di aver assistito alla permanenza continuativa della struttura sull'arenile, nonostante il divieto di campeggio previsto dal regolamento comunale. La lettrice precisa di non voler esprimere alcun giudizio nei confronti delle persone coinvolte, ma sottolinea come il rispetto delle norme debba essere garantito in maniera uguale per tutti.

Secondo quanto riferito nella lettera, la cittadina avrebbe contattato la Polizia Locale in ben quattro occasioni, chiedendo un intervento per verificare la situazione e far rispettare il divieto vigente. "Ho contattato le forze dell'ordine per ben quattro volte, chiedendo un intervento per verificare la situazione e far rispettare il divieto. Nonostante le ripetute segnalazioni, ad oggi nessuno è intervenuto e la tenda è ancora regolarmente installata", scrive la lettrice, evidenziando quello che considera un mancato riscontro alle richieste di intervento. Al centro della segnalazione non vi è tanto la presenza delle due persone sulla spiaggia, quanto il rispetto delle regole e l'efficacia dei controlli. La cittadina ribadisce infatti di non voler formulare valutazioni personali, ma di ritenere che le autorità competenti abbiano il dovere di intervenire quando vengono segnalate presunte violazioni delle ordinanze comunali. Una richiesta che punta a richiamare l'attenzione sulla necessità di far rispettare le disposizioni in vigore, indipendentemente dalle circostanze.

La lettrice conclude infine auspicando che la situazione possa essere verificata e che venga posta l'attenzione sul tema del controllo del territorio. La sua segnalazione è stata trasmessa alla nostra redazione con l'obiettivo di portare all'attenzione pubblica un episodio che, a suo giudizio, merita un approfondimento e una risposta da parte degli enti competenti.