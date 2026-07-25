"Da una settimana un gabbiano morto tra i bidoni di strada Marco Gavino": la lettera di un cittadino

Ci scrive un lettore per segnalare una situazione di degrado che si trascina ormai da giorni in una via cittadina, nonostante il passaggio regolare del servizio di raccolta rifiuti. Pubblichiamo la sua segnalazione.



"Buonasera redazione,

da una settimana a questa parte dai bidoni della spazzatura di strada Marco Gavino (parte bassa, lato via Val d'Olivi) giace il cadavere di un gabbiano. I bidoni di plastica, carta, indifferenziato, umido e vetro sono stati svuotati più volte dal 19, giorno in cui è comparso, ma i resti sono sempre lì (foto allegata).

E così stasera a qualcuno è venuto in mente di farne un altarino, un po' come presa per il c… verso un servizio di ‘igiene urbana’ che di igienico ha niente.

Ma gli addetti al ritiro e svuotamento dei bidoni sono a conoscenza del fatto che sui loro furgoncini sono in dotazione scopa, paletta, guanti, sacchi? No, perché forse nessuno li ha mai informati!

F. Viganò".