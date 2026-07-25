Vallecrosia al Mare, protesta dei tesserati del Centro sociale: “Con le nuove strisce blu rischiamo la chiusura”

Una cittadina, a nome di altri tesserati del Centro sociale pensionati Le 5 Torri di Vallecrosia al Mare, ha inviato una lettera al sindaco e per conoscenza al consigliere regionale Armando Biasi e alla nostra redazione. Nella segnalazione esprime forte preoccupazione per le conseguenze dell’introduzione delle nuove strisce blu, che renderebbero difficoltosa — e in alcuni casi impossibile — la frequenza del Centro da parte degli anziani.



"Gent.mo signor sindaco del comune di Vallecrosia al Mare,

non conosco l'iter procedurale che ha portato alla situazione penosa di oggi per i parcheggi con strisce blu e sinceramente mi piacerebbe avere la possibilità di poter visionare gli atti per capire quali sono gli Amministratori (passati e presenti) responsabili di tale misfatto. Le voci di piazza ricorrenti non sono attendibili.

Sono una tesserata del Centro sociale pensionati Le 5 Torri di Vallecrosia al Mare che da lunedì 27 luglio chiuderà in anticipo e non si potrà più frequentarlo a causa della mancata presenza dei volontari incaricati all'apertura e chiusura dei locali non potendo sopportare in proprio il costo del parcheggio e così i poveri 'vecchietti' dovranno soccombere alla solitudine fra le quattro mura di casa. Inoltre molti iscritti frequentatori e non abitanti vicini al centro che lo raggiungevano con l'auto dovranno rinunciarvi. All'apertura del 24 agosto la situazione sarà la stessa di oggi per cui temo che il Centro possa anche chiudere. La tanto decantata Vallecrosia al Mare, città della famiglia e sensibile (?) ai problemi sociali, potrebbe trovarsi senza centro per anziani e ciò non sarebbe certamente un vanto per il Comune stesso. Bel servizio, grazie!!!!!!!!

Cordiali saluti. A nome di altri tesserati, Maria bruna Frencia".