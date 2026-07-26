Sanremo, nuovo incidente in via Dante Alighieri: i residenti chiedono interventi urgenti per rallentare la velocità

Un residente segnala l’ennesimo incidente frontale avvenuto ieri pomeriggio in via Dante Alighieri, lungo il tratto che collega il Santuario della Madonna della Costa al distributore Eni di Baragallo. Una strada da anni considerata critica per velocità elevate, assenza di marciapiedi e misure di sicurezza ritenute insufficienti.



"Buongiorno,

Ieri verso fine pomeriggio si è consumato sulla via Dante Alighieri l'ennesimo incidente frontale, per fortuna senza gravi conseguenze tranne che per le due vetture che hanno causato l'interruzione del traffico.

Si sa ormai da tempo immemore che la tratta che inizia scendendo dal Santuario della Madonna della Costa fino al distributore Eni di Baragallo i vari cartelli, telecamere e dossi leggeri non servono a nulla, ma zero proprio così diventando una sorta di prova a tempo degna di un rally mondiale.

Così succede che si fa il tratto di strada 'in allegria' soprattutto dai vari foresti poco pratici. Inoltre non ci sono i marciapiedi ( e mi si dirà che la strada è già stretta ) ma appunto per quello vorrei portare all'attenzione l'urgente bisogno non di un dosso ogni tanto, alto da far ridere ma una sequenza di dossi alti che obblighi comunque ad andare a un passo che permetta sia agli utenti a piedi sia ai veicoli di avere accortezza data l'elevata pericolosità del tratto.

Grazie, Y.F."