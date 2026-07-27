Sanità d'eccellenza e umana all'ospedale Borea di Sanremo. Una lettrice: "Ringrazio la Dott.ssa De Ceglie e tutto il reparto"

Buongiorno, desidero condividere questa mia positiva esperienza circa un delicato esame di gastroscopia e colonscopia, in unica soluzione, a cui mi sono sottoposta in data 9 luglio scorso affidandomi alla Dottoressa De Ceglie ed al suo team infermieristico. Essendo un esame invasivo ed in anestesia ero comprensibilmente agitata, ma l'attenzione ed il clima sereno di tutto il reparto mi hanno rassicurata. Il mio messaggio racconta di aver incontrato gentilezza, professionalità ed un impegno ammirevole, riconoscendo il merito a chi ogni giorno sceglie di prendersi cura degli altri con tanta dedizione. Sono una paziente fuori regione che trascorre molti mesi dell'anno a Sanremo e constatare un tipo di sanità così umana mi ha molto colpita, ringrazio ancora di cuore tutto il reparto.

Elvira Indelicato