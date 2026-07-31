Sanremo, degrado al parco giochi del borgo: cancello aperto, rete strappata e orari senza controllo

Un nostro lettore, G.M., ha scritto per segnalare una situazione di degrado nel parco giochi del borgo di Sanremo, chiedendo l'attenzione degli enti preposti. Una situazione che, secondo quanto riferito, riguarderebbe diversi aspetti dell'area destinata ai più piccoli e alle famiglie. Tra le criticità evidenziate ci sono il cancello che risulterebbe spesso bloccato in posizione aperta, una parte della rete danneggiata e alcuni elementi dell'area che necessiterebbero di manutenzione. A queste si aggiunge una condizione che, stando alla segnalazione, meriterebbe particolare attenzione anche sotto il profilo della sicurezza.

Nel dettaglio, il lettore segnala la rete strappata in più punti, il manto sintetico divelto in diverse zone e una porta per i fili elettrici che risulterebbe penzolante. Elementi che contribuiscono, secondo G.M., a restituire l'immagine di un'area che avrebbe bisogno di interventi di manutenzione e di una maggiore attenzione da parte di chi ne cura la gestione. La segnalazione è accompagnata da una foto, nella quale vengono documentate le condizioni descritte. "Ci sono diversi problemi che andrebbero verificati e risolti", è il senso della segnalazione arrivata alla redazione, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla situazione del parco.

Ma il punto ritenuto più importante dal lettore riguarda il rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'area. Secondo quanto segnalato, infatti, il parco giochi rimarrebbe accessibile anche ben oltre l'orario previsto per la chiusura. Una circostanza che, sempre stando alla segnalazione, sarebbe stata documentata attraverso le fotografie inviate alla redazione. Il problema, quindi, non riguarderebbe soltanto le condizioni materiali della struttura, ma anche l'assenza di controlli sugli orari indicati per l'utilizzo dell'area. Un aspetto sul quale il lettore chiede in particolare che venga fatta chiarezza.

La richiesta rivolta agli enti competenti è quindi soprattutto quella di verificare il rispetto degli orari e garantire i necessari controlli, oltre naturalmente a intervenire sulle situazioni di manutenzione evidenziate. L'obiettivo, per chi ha segnalato il caso, è assicurare che il parco possa essere utilizzato nelle condizioni previste e in piena sicurezza, soprattutto considerando che si tratta di uno spazio destinato ai bambini. La segnalazione viene ora affidata all'attenzione di chi è chiamato a occuparsi della gestione e della manutenzione dell'area, nella speranza che possano essere effettuate le verifiche necessarie e adottati eventuali provvedimenti.