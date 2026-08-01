“Grazie ai Carabinieri di Imperia e Vallecrosia: professionalità e umanità che fanno la differenza”

"Spett. Sanremo News,

vorrei ringraziare pubblicamente la Caserma dei Carabinieri di Imperia e di Vallecrosia per la gentilezza, professionalità e bravura che hanno messo nello svolgere il proprio lavoro.

Domenica sera mi è stata rubata la moto un Kymko 125: lunedì ho fatto la segnalazione ai Carabinieri di Imperia che mi hanno detto che si sarebbero mossi subito avvertendo chi di dovere e che avrebbero fatto il possibile per recuperarla. Così è stato!

Lunedi 29 luglio, al mattino presto, ricevo la chiamata da parte dei Carabinieri di Imperia che la mia moto era stata ritrovata a Camporosso e di recarmi dai Carabinieri di Vallecrosia per recuperare il mezzo, i quali, peraltro, mi hanno contattato subito dopo, fornendomi dettagli sul ritrovamento e la documentazione da portare con me.

Una volta raggiunti i Carabinieri di Vallecrosia, anche lì ho trovato persone gentilissime, come la ragazza che ha raccolto i dati e che si è preoccupata per me e per l'arrivo del carroattrezzi, ospitando il motorino presso il loro locale fino all'arrivo dello stesso.

Sapere che ci sono persone come loro, che vegliano su di noi, garantendo la nostra sicurezza mi fa sentire più tranquilla.

Davvero grazie per tutto quello che fate.

Tiziana Maglio".