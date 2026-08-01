Sanremo, "tante situazioni di pericolo non vengono considerate": la segnalazione (Foto)

"Tante situazioni di pericolo non vengono considerate". Lo segnala un lettore e cittadino di Sanremo, D. R.

"In via Martini 8, nel quartiere di Pigna, vi è una porta divelta lasciata pericolante senza alcun segnale di pericolo" - sottolinea - "Un ponteggio in via Porte Santa Maria sono circa quindici anni che è in uno stato di incuria".

"Vi sono poi piloni divelti e lasciati in strada sempre in via Porte Santa Maria" - fa sapere - "Inoltre, transenne sono state lasciate in piazza Capitolo e in via Cisterna da anni. Tutto questo considerando che c'è il pinqua".