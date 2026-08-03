Rifiuti abbandonati all’ex distributore di Bussana, la segnalazione: "Una situazione che si ripete ogni estate"

Una situazione di degrado urbano che si ripete ogni anno, soprattutto durante il periodo estivo, viene segnalata all’ex distributore di Bussana, lungo la strada che conduce alla frazione sanremese. A portare all’attenzione il problema è Susanna Delucis, che ha inviato una segnalazione corredata da alcune fotografie nelle quali viene documentata la presenza di numerosi sacchi di rifiuti abbandonati a terra. I sacchi di rifiuti indifferenziati vengono depositati accanto ai regolari bidoni destinati alla raccolta di vetro, carta e umido, trasformando l’area in un punto di accumulo di spazzatura. Una situazione che, secondo la segnalazione, si ripresenterebbe puntualmente con l’arrivo della stagione estiva.

Il problema non riguarderebbe quindi il normale servizio di raccolta, ma soprattutto il comportamento di alcuni utenti che scelgono di abbandonare i sacchi al di fuori degli appositi contenitori. La presenza di grandi quantitativi di rifiuti a terra finisce infatti per creare una situazione particolarmente problematica, anche per chi vive nelle abitazioni vicine. Nonostante l'intervento degli operatori della nettezza urbana, chiamati a ripristinare le condizioni di pulizia dell'area, i rifiuti possono accumularsi nuovamente in breve tempo. "Nonostante l'operato della nettezza urbana – che, comunque, si trova a dover gestire una situazione indegna –, i grossi quantitativi di spazzatura abbandonata si accumulano sotto il sole, con il proliferare di insetti ed emanazione di odori nauseabondi", viene evidenziato nella segnalazione.

Una condizione che, con le temperature estive, rischia di diventare ancora più evidente e fastidiosa. Sacchi lasciati sotto il sole, cattivi odori e presenza di insetti rappresentano infatti un disagio non soltanto per i residenti della zona, ma anche per le numerose persone che attraversano quotidianamente Bussana. L'area si trova infatti lungo un percorso utilizzato da residenti e turisti, compresi coloro che si dirigono verso le spiagge della frazione. "È una situazione vergognosa sia per chi abita nelle case adiacenti, sia per i residenti e turisti che quotidianamente passano accanto a tale area per recarsi al lavoro o alle spiagge di Bussana", sottolinea Delucis.

La segnalazione pone quindi l'accento sulla necessità di individuare soluzioni strutturali a un problema che, secondo quanto riferito, si ripete ciclicamente. Tra le ipotesi indicate c'è quella dell'installazione di telecamere di sorveglianza, che potrebbero consentire di individuare e sanzionare le persone responsabili dell'abbandono dei rifiuti. Un'altra possibilità prospettata riguarda invece una diversa collocazione dei bidoni attualmente presenti nell'area. L'obiettivo sarebbe quello di rendere il punto di conferimento meno facilmente raggiungibile da chi arriva in auto dall'Aurelia con l'intenzione di lasciare i propri sacchi di rifiuti accanto ai contenitori.

La richiesta è dunque quella di intervenire prima che il fenomeno possa continuare a ripetersi con l'arrivo di ogni stagione estiva, individuando modalità in grado di contrastare concretamente l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. La segnalazione, accompagnata dalle immagini della situazione, richiama l'attenzione sul decoro di una zona frequentata quotidianamente e chiede alle autorità competenti di valutare possibili interventi. Un problema che, oltre all'aspetto ambientale e igienico, finisce inevitabilmente per incidere anche sull'immagine della frazione, soprattutto in un periodo dell'anno caratterizzato dalla presenza di numerosi residenti e turisti.