Sanremo, segnalazione di un lettore sulla nuova rotonda di San Martino: "Marciapiede troppo stretto per passeggini e carrozzine"

Una passeggiata serale si è trasformata nell'occasione per segnalare quella che, secondo un nostro lettore, potrebbe rappresentare una criticità per la sicurezza e la fruibilità del percorso pedonale nei pressi della nuova rotonda di San Martino, a Sanremo. A scrivere è Gianfranco, che racconta di aver notato un restringimento del marciapiede sul lato sinistro, al termine di via della Repubblica, giudicandolo poco funzionale soprattutto per le persone con passeggini, carrozzine o sedie a rotelle. Una situazione che, a suo avviso, meriterebbe una verifica per evitare possibili disagi in un tratto particolarmente frequentato della città.

"Ieri sera passavo a piedi nei pressi della rotonda di San Martino a Sanremo e, percorrendo il marciapiede sul lato sinistro al termine di via della Repubblica, ho notato un restringimento pedonale che non avrebbe permesso un facile passaggio alle persone che in direzione opposta percorressero questo punto, specie in caso di passeggini o carrozzine", scrive il lettore. La riflessione riguarda in particolare la larghezza disponibile per il transito dei pedoni, che, secondo quanto evidenziato, potrebbe creare difficoltà quando due persone si incrociano nello stesso punto. Nella lettera viene inoltre posta l'attenzione sulla ringhiera installata a ridosso della carreggiata, distante, secondo il lettore, appena 15-20 centimetri dal bordo strada. "Soprattutto visto che c'è un'aiuola, non si potevano recuperare 40 o 50 centimetri dalla medesima riducendo un pochino lo spazio verde?", si domanda Gianfranco, suggerendo che una diversa distribuzione degli spazi avrebbe potuto garantire un marciapiede più ampio senza compromettere significativamente l'area destinata al verde pubblico.

A completare la segnalazione vi è anche il riferimento alla vegetazione arborea, che in alcuni punti contribuirebbe a ridurre ulteriormente lo spazio disponibile per il passaggio. Lo stesso lettore, tuttavia, riconosce che potrebbe trattarsi di un aspetto già previsto nell'ambito della manutenzione ordinaria: "La presenza della vegetazione diminuisce lo spazio per il passaggio, ma questa penso e mi auguro sia una cosa già messa in preventivo". Si tratta di una segnalazione che pone l'attenzione sull'importanza di progettare e mantenere percorsi pedonali pienamente accessibili, soprattutto nelle aree di maggiore transito cittadino, affinché possano essere utilizzati senza difficoltà da tutti gli utenti, comprese le persone con ridotta mobilità e le famiglie con passeggini.