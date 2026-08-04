Sicurezza stradale a Sanremo, l'appello di un lettore: "Servono più prevenzione e controlli in corso Marconi"

Nel dibattito sulla sicurezza stradale a Sanremo torna a farsi sentire la voce dei cittadini. A intervenire, con una lettera indirizzata al direttore, è il professor Giorgio Bottani, che prende spunto dal recente incidente avvenuto in corso Marconi per richiamare l'attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione lungo uno degli assi viari più trafficati della città. Un contributo che si inserisce in una discussione già aperta sul tema della sicurezza, con particolare riferimento ai comportamenti di guida e alla tutela di pedoni e utenti più vulnerabili.

Secondo Bottani, episodi come quello verificatosi nelle scorse ore ripropongono criticità che molti cittadini segnalano da tempo. "Si vedono spesso scooter e motocicli effettuare sorpassi in situazioni delicate, muovendosi tra le auto in coda o superando la mezzeria. Sono comportamenti che aumentano il rischio e che dovrebbero far riflettere sull'importanza del rispetto delle regole da parte di tutti gli utenti della strada", osserva nella sua lettera. Il professore evidenzia come il rispetto del Codice della Strada rappresenti un elemento essenziale per ridurre il numero degli incidenti.

L'attenzione si concentra in particolare su corso Marconi, dove, ricorda Bottani, negli anni non sono mancate segnalazioni da parte dei residenti e richieste di interventi finalizzati a contenere la velocità dei veicoli. "Mi continuo a chiedere perché, nonostante le lamentele dei cittadini e le richieste di installare dispositivi per il controllo della velocità, non si riesca ad adottare ulteriori misure di prevenzione", scrive, sottolineando come il tema della sicurezza debba rimanere una priorità per l'amministrazione e per tutti gli enti coinvolti.

A sostegno della sua riflessione, Bottani richiama anche i dati diffusi in passato dal Comune in occasione dell'installazione degli autovelox. Secondo le statistiche allora rese note dall'Assessorato al Traffico, negli ultimi cinque anni corso Marconi e corso Mazzini hanno registrato complessivamente oltre 260 incidenti, dei quali circa 180 con conseguenze gravi e quattro mortali. Numeri che, secondo il lettore, confermano la necessità di continuare a investire sulla prevenzione e sul monitoraggio della viabilità.

Nella parte conclusiva della lettera viene proposta anche un'idea per sensibilizzare automobilisti e motociclisti. "Potrebbe essere utile un display ben visibile con il numero degli incidenti registrati, così da aiutare tutti a prendere maggiore coscienza della situazione", suggerisce Bottani. Un'ipotesi che punta soprattutto ad accrescere la consapevolezza degli utenti della strada, nella convinzione che prevenzione, controlli e comportamenti responsabili possano contribuire a rendere più sicura la circolazione sulle strade cittadine.