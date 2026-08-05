Sanremo, lunga attesa al capolinea RT di piazza Colombo: la segnalazione di un lettore dopo il rientro dall'ospedale

Una lunga attesa sotto il caldo estivo, con il disagio aggravato dalla propria condizione di disabilità. È quanto segnala un nostro lettore, Roberto, che ha voluto raccontare l'esperienza vissuta nella giornata di ieri al capolinea degli autobus RT di piazza Colombo a Sanremo. L'uomo spiega di essersi recato in mattinata all'ospedale cittadino e, una volta terminata la visita, di aver raggiunto il terminal degli autobus per fare ritorno a casa, confidando di poter usufruire del servizio di trasporto pubblico.

Secondo il suo racconto, l'arrivo al capolinea è avvenuto intorno alle 12.36, ma il bus diretto a Ventimiglia sarebbe giunto soltanto alle 14.10. Un'attesa di oltre un'ora e mezza che, riferisce il lettore, è stata condivisa da numerosi altri passeggeri presenti in fermata. "Abbiamo aspettato fino alle 14.10, quando è finalmente arrivato il bus per Ventimiglia, che era già molto affollato", racconta Roberto, evidenziando come la permanenza prolungata in piedi e con temperature elevate abbia reso ancora più faticoso il rientro. Durante l'attesa, il lettore riferisce di aver chiesto informazioni a un addetto presente nell'area del capolinea per comprendere le ragioni del ritardo. "Mi è stato risposto che i mezzi erano impegnati a causa del traffico", spiega, sottolineando come avrebbe gradito indicazioni più dettagliate sull'effettiva situazione del servizio e sui tempi di arrivo del successivo autobus. Un chiarimento che, secondo il suo punto di vista, avrebbe consentito ai passeggeri di affrontare l'attesa con maggiore consapevolezza.

La segnalazione si conclude con l'auspicio che possano essere individuate soluzioni per limitare situazioni analoghe, soprattutto nei confronti delle persone più fragili e degli utenti con difficoltà motorie. Il lettore chiede una particolare attenzione alla regolarità delle corse e all'informazione rivolta ai passeggeri, affinché episodi di questo tipo possano essere gestiti con comunicazioni puntuali e un servizio il più possibile efficiente, soprattutto durante il periodo estivo, quando il traffico e l'affluenza risultano generalmente più intensi.