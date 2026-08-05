Ventimiglia, perdite dalla fognatura ai Balzi Rossi: la segnalazione di una cittadina, "Interventi già eseguiti ma il problema resta"

Continua a destare preoccupazione la situazione della rete fognaria in località Balzi Rossi, a Ventimiglia, dove, secondo quanto segnalato da una cittadina, si registrano da tempo ripetute perdite senza che gli interventi finora eseguiti abbiano portato a una soluzione definitiva. A denunciare il caso è Anna Rossini, che ha inviato una lettera al Comune per chiedere un intervento risolutivo, evidenziando come il problema continui a ripresentarsi nonostante siano già stati effettuati lavori di riparazione. Una situazione che, secondo la residente, rischia di compromettere non solo il decoro della zona, ma anche l'immagine di uno dei luoghi più conosciuti del territorio.

Nella sua segnalazione, Rossini sottolinea che "la fognatura è oggetto di ripetute perdite" e che, nonostante "siano già stati effettuati interventi di riparazione in almeno un paio di occasioni", la situazione sarebbe rimasta invariata. La perdita, infatti, continuerebbe a manifestarsi esattamente come prima, facendo emergere dubbi sull'efficacia delle opere finora eseguite. Per questo motivo la cittadina definisce la vicenda "vergognosa e inaccettabile", richiamando anche le possibili conseguenze sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale.

Particolare rilievo viene attribuito anche al contesto in cui si verifica il problema. I Balzi Rossi, infatti, rappresentano una delle località di maggiore richiamo turistico del Ponente ligure, frequentata ogni anno da migliaia di visitatori. Proprio per questo, nella lettera viene chiesto all'Amministrazione comunale di intervenire "con la massima urgenza", predisponendo lavori adeguati e definitivi, in grado di eliminare alla radice il problema e di evitare il ripetersi di interventi esclusivamente tampone.

La cittadina conclude la propria segnalazione dichiarandosi disponibile a fornire eventuali ulteriori informazioni utili e confidando in un rapido riscontro da parte del Comune. L'auspicio è che la criticità possa essere affrontata in tempi brevi, con un intervento strutturale capace di restituire pieno decoro e funzionalità a un'area di particolare pregio paesaggistico e turistico del territorio ventimigliese.