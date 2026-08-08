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Al Direttore | 08 agosto 2026, 16:47

Via Margotti, la ferita che continua a restare aperta nel cuore di Sanremo

Una lettrice denuncia: “Da anni le macerie dell’esplosione sono ancora lì, tra indumenti e detriti. Serve rispetto e una bonifica immediata”

La segnalazione arriva da una residente che, dopo anni di attese e solleciti rimasti senza risposta, torna a chiedere attenzione su una zona di via Margotti, a Sanremo, dove un’esplosione in un’abitazione costò la vita a un uomo

"Buongiorno, le foto che le invio in allegato dimostrano che, a distanza di anni, non è stata ancora bonificata dalle macerie la zona  in Via Margotti a Sanremo dove è esplosa una abitazione in cui ha perso la vita un uomo. Più volte si sono contattati gli uffici competenti senza ottenere nessun atto risolutivo. In mezzo alle macerie ci sono ancora indumenti di quella persona, oltre a detriti di ogni genere. Sia per rispetto di chi ha perso la vita, sia per motivi igienico sanitari, sarebbe opportuno provvedere.

Silvia Bayer ".

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