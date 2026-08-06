Ventimiglia, segnalazione di un lettore sul decoro della frontiera a mare: "Servono più pulizia e cestini per i rifiuti"

Un lettore ha voluto richiamare l'attenzione sulle condizioni di decoro della zona della frontiera a mare di Ventimiglia, inviando alla nostra redazione alcune fotografie che documenterebbero la presenza di rifiuti accumulati nell'area italiana del confine. La segnalazione nasce con l'intento di sensibilizzare le istituzioni competenti affinché venga riservata una maggiore attenzione alla pulizia di un tratto particolarmente frequentato, sia da residenti sia da turisti, soprattutto durante il periodo estivo.

Nella lettera viene riconosciuto come negli ultimi anni siano stati realizzati interventi di riqualificazione che hanno migliorato la fruibilità degli spazi pubblici. Allo stesso tempo, però, il lettore ritiene che la manutenzione ordinaria e il servizio di pulizia potrebbero essere ulteriormente potenziati. "L'area è stata valorizzata sotto il profilo degli spazi pubblici, ma sarebbe importante garantire anche una pulizia costante, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza", scrive, sottolineando come il mantenimento del decoro rappresenti un elemento essenziale per l'immagine della città.

La segnalazione si concentra in particolare sul tratto di lungomare che conduce verso i Balzi Rossi, dove, secondo quanto riferito, si registrerebbero episodi di abbandono di rifiuti e situazioni di degrado che inciderebbero sulla qualità degli spazi pubblici. Il lettore osserva inoltre come l'intenso passaggio di persone, soprattutto nei mesi estivi, renda ancora più importante un servizio di raccolta e pulizia regolare, affinché l'area possa essere vissuta nelle migliori condizioni possibili da cittadini e visitatori.

Tra le proposte avanzate figura anche quella di incrementare il numero dei cestini portarifiuti, prevedendone un adeguato svuotamento nei momenti di maggiore utilizzo. Nella lettera vengono inoltre segnalate alcune criticità, come la presenza di veicoli apparentemente in stato di abbandono e situazioni di utilizzo improprio di alcune aree pubbliche. "Oltre ai grandi progetti di riqualificazione, sarebbe importante continuare a investire anche nella cura quotidiana degli spazi pubblici e nell'igiene urbana", conclude il lettore, auspicando un'attenzione costante verso uno dei principali punti di accesso alla città.