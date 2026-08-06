Sanremo: segnalata una buca in strada Solaro, un lettore chiede un intervento più duraturo sulla carreggiata

Una buca all'incrocio tra strada Solaro e la deviazione per l'Hotel Nyala torna al centro delle segnalazioni dei cittadini. A scrivere alla nostra redazione è un lettore che evidenzia come il dissesto della carreggiata, già oggetto di un precedente intervento di ripristino, si sia ripresentato nel giro di poco tempo, chiedendo al Comune una manutenzione più incisiva e duratura. La lettera, dai toni volutamente ironici, richiama l'attenzione sulla qualità degli interventi di riparazione delle strade cittadine e sulla necessità di evitare lavori che richiedano continui rifacimenti.

Secondo il lettore, gli interventi eseguiti finora avrebbero garantito benefici soltanto per poche settimane, con il dissesto che sarebbe poi ricomparso, rendendo necessario un nuovo intervento sulla stessa porzione di carreggiata. La richiesta rivolta all'Amministrazione è quella di valutare lavori di manutenzione più strutturati, capaci di garantire una maggiore durata nel tempo. Nella lettera si evidenzia infatti come un ripristino eseguito con uno spessore adeguato di asfalto possa contribuire a migliorare la sicurezza della strada, limitando il ripetersi di riparazioni temporanee e consentendo, al tempo stesso, un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche destinate alla manutenzione della viabilità cittadina.