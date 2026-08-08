Il dono della famiglia di Paolo Perego: "Dal dolore alla speranza, altri potranno tornare a vivere"

La morte di un giovane lascia un vuoto difficile da colmare. Ma dal dolore più profondo può nascere anche un gesto capace di restituire speranza ad altre persone. È questo il significato della scelta compiuta dalla famiglia di Paolo Perego, il giovane che ha perso la vita dopo una caduta dalla bicicletta in via Z. Massa. Una tragedia che ha colpito profondamente la comunità e che, nel momento più difficile, è stata accompagnata da una decisione di grande altruismo: la donazione degli organi. Un gesto silenzioso, lontano dai riflettori, che può però trasformare una perdita in una nuova possibilità di vita per persone sconosciute, che forse non avrebbero avuto altre opportunità.

A richiamare l'attenzione su questo gesto è Leonardo Kogliodima, che ha voluto rivolgere un pensiero alla famiglia e al giovane Paolo, sottolineando il valore umano di una scelta compiuta nel momento del dolore. "Vorrei ringraziare per quanto fatto, che, seppur nel dolore, consentirà ad altre vite di essere vissute", scrive Kogliodima. Parole semplici, ma che racchiudono il significato più profondo della donazione: un atto di generosità verso persone che non si conoscono, alle quali una famiglia segnata da una tragedia ha scelto di offrire una possibilità. Un dono che va oltre il dolore del momento e che continuerà, in qualche modo, a parlare di Paolo.

La vicenda arriva anche nel fine settimana, quando la città si prepara a vivere le proprie serate e i momenti di socialità. Ed è proprio in queste occasioni, sottolinea Kogliodima, che può esserci spazio anche per una breve riflessione. Un momento per fermarsi, ricordare un ragazzo che non c'è più e, soprattutto, riconoscere il coraggio e la generosità della sua famiglia. Non necessariamente con grandi gesti o parole solenni, ma con un pensiero rivolto a Paolo e a chi, nel momento più drammatico, ha scelto di pensare agli altri. Un ricordo che potrebbe diventare anche un'occasione per tutta la comunità per interrogarsi sul valore della vita e sulla possibilità di trasformare una tragedia in speranza.

"Mi piacerebbe se oggi, sabato e giorno di attese movide, vi fosse un momento per ricordare il ragazzo e quanto fatto dalla famiglia", scrive ancora Leonardo Kogliodima, auspicando che possa esserci anche una partecipazione della città. Al di là di qualsiasi iniziativa formale, resta il significato di quel gesto. La famiglia di Paolo ha scelto di donare quando avrebbe potuto soltanto chiudersi nel proprio dolore, permettendo così che altre persone potessero continuare a sperare. È una scelta che non cancella la tragedia e non rende meno dolorosa l'assenza, ma che può dare un significato ulteriore a una vita spezzata troppo presto.

Il pensiero finale è rivolto proprio alla famiglia e a Paolo. "Un grazie alla famiglia per la cura ed il pensiero verso sconosciuti che, grazie a loro, torneranno alla vita quando temevano di non poterlo più fare ed un grazie a Paolo". In quelle parole c'è il senso di una storia che, pur nata da una tragedia, porta con sé un messaggio di straordinaria umanità. Paolo non potrà tornare, ma una parte di ciò che era potrà continuare a vivere attraverso altre persone. E il gesto della sua famiglia, compiuto nel momento più difficile, resterà come una testimonianza concreta di solidarietà, capace di attraversare il dolore e trasformarlo, almeno in parte, in speranza.