Sanremo: i problemi del Mercato Annonario, anche i marciapiedi sono in pessime condizioni (Foto)

Una nostra lettrice, Maria S., ci ha scritto per segnalare la situazione del marciapiede di fronte al Mercato Annonario:

“In questi giorni si sta (finalmente) parlando della situazione inaccettabile in cui versa il mercato annonario, che merita davvero di tornare ad essere il fiore all’occhiello che era una volta. Da assidua frequentatrice fa male vederlo in queste condizioni e spero che almeno una volta tanto dalle parole si passi ad i fatti. Ma quello che vorrei portare alla vostra attenzione oggi è un altro aspetto, troppo spesso ignorato: lo stato dei marciapiedi antistanti al mercato stesso. Sono anni che questi marciapiedi si trovano in queste condizioni. Possibile che non si sia mai pensato di intervenire? Possibile che nessuno si sia accorto del pessimo biglietto da visita che offriamo ogni giorno a residenti, lavoratori e turisti? Non troppi anni fa si è intervenuti per ristrutturare il mercato internamente, era forse troppo agire anche esteriormente sui marciapiedi ed arredo urbano?”