Sanremo: arredo urbano in parte nel degrado, le lamentele di un nostro lettore (Foto)

Un nostro lettore, S.B., ci ha scritto per chiedere una maggiore attenzione all’arredo urbano di Sanremo:

“Esprimo il mio profondo disappunto riguardo alle condizioni attuali delle infrastrutture urbane nel centro di Sanremo. È desolante constatare come asfalti e marciapiedi versino in uno stato di degrado evidente, compromettendo non solo l’estetica della nostra città, ma anche la sicurezza di cittadini e visitatori. L’arredo urbano, elemento chiave per l’immagine di una località turistica di prestigio come la nostra, appare trascurato e inadeguato. Queste problematiche non si limitano alle zone periferiche, spesso dimenticate, ma affliggono il cuore pulsante di Sanremo, che dovrebbe rappresentare il nostro fiore all’occhiello. Sanremo è una città che vive di turismo, anche d’élite, e gode di una reputazione internazionale, dovrebbe essere di conseguenza molto più curata. Anche la manutenzione ordinaria delle piccole cose sembra completamente assente o caratterizzata da tempi biblici. Per un semplice ripristino di una piastrella rotta o un palo caduto passano mesi. Le segnalazioni inoltrate URP spesso non ricevono riscontro, lasciando i cittadini in una condizione di frustrazione e impotenza. Spero che in tempi brevi si possa iniziare ad intervenire seriamente per migliorare l’aspetto della nostra città. Le città vicine stanno facendo molto sotto questo punto di vista e noi sembriamo un po’ ‘fermi al palo’. Esistono dei seri progetti per il rifacimento dei marciapiedi? Il piano asfalti da 2 milioni che fine ha fatto? È previsto un rifacimento dell’arredo urbano? E c’è qualcuno preposto che vigili sui lavori con costanza per non ripetere in futuro la stessa situazione di piazza Eroi?”