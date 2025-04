Un nostro lettore, Carmine Iuliano, ci ha scritto per segnalare il degrado e le buche del marciapiede e dell’asfalto in via San Bernardo a Sanremo:

“Dall’ultimo vostro articolo non è cambiato nulla. Gli anziani e i turisti continuano a cadere e tutti gli abitanti lo vedono lamentandosi inutilmente. Invio nuovamente le foto del degrado su asfalto e marciapiede”.