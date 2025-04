Sanremo: lettore lamenta scarsa attenzione ai parchi cittadini, l'Assessore Moscato "Mai riscontrate situazioni del genere"

Interviene l’Assessore Ester Moscato, per rispondere alla mail di un nostro lettore, sulla situazione dei parchi cittadini.

“A riscontro della sua ‘lettera aperta’ – evidenzia l’Assessore all’Ambiente - tengo a precisare che, in qualità di Assessore al Verde, effettuo costanti sopralluoghi e sono altresì regolarmente informata dagli uffici su eventuali criticità, che posso dire di non aver mai riscontrato nei termini e modalità da Lei lamentate. Anzi: tengo a sottolineare tutte le migliorie apportate al Parco di Villa del Sole, come il ripristino (dopo decenni di inattività) delle fontane, la riqualificazione dell'area giochi, la sistemazione della ringhiera danneggiata, l’inserimento di nuove fioriture e nuove piantumazioni di alberi e/o palme, come del resto effettuato in numerose altre aree verdi”.

“Relativamente al parco Ormond, solo per citare gli ultimi interventi eseguiti, ricordo la creazione di un nuovo varco di collegamento con la pista ciclopedonale, la realizzazione di un sistema informativo che consente ai visitatori - tramite QRCODE - di acquisire tutte le informazioni botaniche mediante collegamento a siti specialistici, la posa di nuove panchine (in oggi solo al parco lato sud e che a breve interesserà anche il parco nord e il parco Marsaglia). Anche altri parchi sono in fase di riqualificazione, come il sopraccitato parco Marsaglia, con il recupero di un'area interclusa da decenni (accessibile a breve), la creazione di una nuova fontana scenografica, i percorsi e aree di sosta, le panchine, l’area belvedere, ecc.. La squadra di giardinieri che quotidianamente è impegnata nei parchi cittadini effettua un capillare controllo delle aree, rilevando eventuali situazioni di pericolo e degrado e valutandone e programmandone, pertanto, immediatamente il tipo di intervento necessario, con specifica attenzione ad eventuali condizioni di potenziale pericolo. Non sono state rilevate piante sradicate o rotte”.

“I parchi sono patrimonio comune – termina l’Assessore Moscato - e, in quanto tali, purtroppo subiscono - così come tanti altri ambiti cittadini quali le strade e le piazze - lo scarso senso civico di alcuni che condiziona negativamente l'operato dell'Amministrazione comunale a discapito della collettività. Nel precisare che è impossibile dotare tutti i parchi cittadini di presidio costante - anche per il costo che ciò comporterebbe a carico della collettività -, l'amministrazione comunale (come Lei stesso ha rilevato) si sta attivando per la collaborazione con i cittadini che presteranno servizio gratuitamente e che saranno destinati anche ad effettuare i controlli richiesti. Pertanto, non trova giustificazione l'obiezione secondo la quale l'Amministrazione non farebbe nulla per prevenire gli atti di inciviltà lamentati. Resto a disposizione anche per un confronto diretto, qualora Lei fosse disponibile”.