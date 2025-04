Sanremo: buona sanità, la nostra lettrice Micaela ringrazia il reparto di 'Day Surgery' dell'ospedale 'Borea'

Una nostra lettrice, Micaela Anceresi, ci ha scritto per ringraziare il 'Day Surgery' dell'ospedale 'Borea':

"Nel mese di marzo ho subito un’operazione al setto nasale presso l’ospedale di Sanremo, con una degenza di tre giorni in day surgery. Vorrei ringraziare di cuore tutto il personale infermieristico, le OSS e i medici del reparto otorinolaringoiatra, per la cura e la dedizione con cui svolgono il loro difficile lavoro. Un ringraziamento particolare all’equipe della sala operatoria, al dottor Alessandro Ascoli, al dottor Giorgio-Gregory Giordano, all’anestesista, di cui non conosco il nome, e agli infermieri. Scalda il cuore vedere come vi siano ancora persone che prendono seriamente la professione medico- sanitaria, nonostante i problemi e le difficoltà che quotidianamente caratterizzano gli ospedali del nostro Ponente".