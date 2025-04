Sanremo: buca pericolosa nell'asfalto davanti alla Mensa 'Il primo fiore', la segnalazione di una lettrice

"Egregio Direttore,

come da link leggo una sfilza di lamentele sulla precaria situazione delle strade cittadine, ma nessun cenno alla segnalazione di una persistente e molto pericolosa buca nell'asfalto, che insiste da ormai molto tempo in Via Meridiana, proprio di fronte alla Mensa 'Il primo fiore' e della quale sembra che nessuno si sia mai accorto! Aspettiamo che qualche malcapitato pedone, ciclista o scooterista che, specie nelle ore serali o notturne, facilmente potrebbe non notare, rovini a terra e si ritrovi al Borea per le cure del caso? Veramente inspiegabile una situazione del genere che persiste da molto tempo e della quale nessuno sembra essersi mai accorto!

Teresa Barazzetti".