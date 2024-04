Sanremo: serviranno altri 500mila euro per garantire la sicurezza della strada franata a Pian della Castagna

Serviranno quasi 500mila euro per ripristinare il transito di strada Senatore Ernesto Marsaglia, la strada che da Sanremo porta a San Romolo, tra Pian della Castagna e Borello. La via, lo ricordiamo, è chiusa da fine marzo scorso, per una frana.

Ieri mattina è stata approvato dalla Giunta, su proposta dell’Assessore Massimo Donzella, lo stanziamento di 482mila euro per la messa in sicurezza del versante della strada, per salvaguardare la pubblica incolumità e il transito. Si tratta di un intervento molto importante e costoso, per il quale l’Amministrazione ha reperito i fondi, nonostante siano già in corso i lavori di ‘disgaggiamento’ e ai quali seguirà la perforazione del versante dove sussiste pericolo di ulteriori frane. Sarà infatti eseguita una ‘chiodatura’ per circa 9 metri di profondità ed i rocciatori andranno a collocare delle reti di protezione per un’area di circa 600 metri.

“Si fa tutto quanto necessario – ha detto l’Assessore Donzella - nonostante il disagio per residenti, turisti ed attività economiche della zona. Ma, nelle priorità la sicurezza è quella che viene al primo posto. Stiamo cercando di anticipare i tempi e, come detto alcuni giorni fa, la prima cosa che faremo sarà quello di creare delle ‘finestre’ di passaggio al mattino e in orari che consentano il transito veicolare. Presumiamo che, sulla base delle indicazioni dei progettisti e del direttore dei lavori, che fra una ventina di giorni si potrà transitare nelle ‘finestre’ previste con senso unico alternato. Quindi, una settimana dopo si potrà transitare quando il cantiere sarà chiuso, ovvero dalle 17 alle 8”.

Per l’apertura totale bisognerà attendere la fine totale dei lavori che non è ancora prevista ma, ragionevolmente, potrebbe avvenire per fine aprile o inizio del mese di maggio. “Vorrei sottolineare quanto sia importante salvaguardare la zona – termina Donzella – e, quindi, abbiamo reperito velocemente i soldi necessari ai lavori, pur dovendo coniugare gli interventi, il transito e la sicurezza”.