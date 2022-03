Sanremo: via Vallarino continua a 'sprofondare', i privati non intervengono e il Comune è senza soldi (Foto)

Via Vallarino, strada privata a ridosso del quartiere della Foce a Sanremo, sta lentamente ‘cadendo’ e nessuno se ne può o vuole occupare. Da anni ci arrivano segnalazioni di residenti e proprietari di seconde case della zona per una frana che, da dieci anni incombe sulla strada.

Da tempo sono partite segnalazioni su segnalazioni, ma da sempre manca un accordo tra i proprietari della strada. Secondo fonti ben informate, il responsabile della zona franata sarebbe un uomo con problemi economici e, quindi, impossibilitato a intervenire ma, di fatto, il problema esiste e si sta accentuando di giorno in giorno. Secondo altre fonti, invece, i lavori della frana dovrebbero essere sostenuti da tutti i condomini della strada privata.

A giugno 2021 il Comune aveva deciso di appaltare i lavori, facendo poi pagare il tutto ai privati e la conferma ci era arrivata direttamente da Palazzo Bellevue, che si era interessata al grave problema di via Vallarino, arrivato praticamente al collasso.

Che il problema sia dei privati è chiaro e lampante e, soprattutto l’attesa per l’esecuzione dei lavori, ha provocato ulteriori danni, visto che la strada continua a ‘crollare’, portato alla situazione attuale. Il Comune aveva emesso un’ordinanza di esecuzione dei lavori, ma nessuno dei privati è intervenuto e, quindi, i rischi non si placano di certo da soli.

Purtroppo, essendo una procedura ‘in danno’, i tempi sono più lunghi perché ogni passaggio va notificato a tutti i privati. Il Comune era pronto a intervenire, eseguendo i lavori che poi sarebbero stati fatti pagare ai proprietari ma, la congiuntura di questi ultimi mesi, con il bilancio del comune sempre in bilico, ha bloccato anche gli interventi di via Vallarino, un po’ come accade anche per gli asfalti di altre zone della città.