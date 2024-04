Generazione Sanremo incontra i rappresentanti sindacali dei lavoratori del Casinò

"Nel corso di un incontro proficuo tenutosi ieri, ho avuto il piacere di dialogare con i rappresentanti sindacali dei lavoratori del Casinò di Sanremo, appartenenti ai sindacati Snalc e SLC-Cgil. Questo scambio ha rappresentato un'importante occasione per discutere delle sfide e delle opportunità che caratterizzano il futuro del Casinò" - dice Generazione Sanremo.

"Ritengo fondamentale il coinvolgimento e il dialogo con i sindacati al fine di orientare al meglio le scelte future del Casinò. È importante ricordare che il Casinò non è soltanto un luogo di intrattenimento, ma anche una fonte di lavoro per molte persone. Pertanto, è nostro dovere affrontare e risolvere le sacche di precarietà che ancora persistono, specialmente alla luce dei recenti risultati di bilancio" - sottolinea - "Nel delineare le prospettive future, pongo al centro dell'attenzione la necessità di rafforzare le due aree chiave del Casinò: i giochi tradizionali e le slot. La priorità assoluta è quella di garantire stabilità e sicurezza occupazionale per i lavoratori, attraverso l'assunzione con contratti a tempo pieno e indeterminato".

"Il mio impegno per il futuro del Casinò di Sanremo è quello di assicurare un approccio equilibrato e responsabile, che tenga conto sia delle esigenze dei lavoratori che dell'importanza strategica di questa istituzione per la città e per l'intera comunità" - conclude - "Continueremo a lavorare insieme per promuovere una gestione che valorizzi il servizio offerto e tuteli i diritti dei dipendenti".