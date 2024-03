Report sulle persone scomparse: in provincia 195 nel 2023 e di queste ne sono state trovate 83

Sono 195 le persone per le quali è stata effettuata una denuncia di scomparsa in provincia di Imperia. Di queste 83 sono state ritrovate e 112 sono ancora da trovare. Delle persone trovate, ben 81 erano in vita. Questo il dato che emerge dal report sul fenomeno delle persone scomparse relativo al 2023 in merito alla nostra provincia.

In provincia di Genova lo scorso anno erano 441 le denunce, 253 i ritrovati (251 in vita, due le persone trovate senza vita) e 188 ancora gli scomparsi; in provincia di Savona 117 persone per le quali è stata effettuata una denuncia di scomparsa, 68 sono state ritrovate e 49 sono ancora da trovare. A La Spezia 98 le denunce, 48 i ritrovati, 50 ancora gli scomparsi.

In Liguria da gennaio a dicembre del 2023 sono state formalizzate quindi 851 denunce, 452 i ritrovati vivi, 4 i morti e 399 ancora gli scomparsi. 1425 gli uomini e 125 le donne; 1399 gli stranieri e 176 gli italiani; 1444 dagli 0 ai 17 anni, 97 dai 18 ai 65 anni e 34 over 65. Nel 2022 erano in un numero più basso: rispettivamente erano 722 le denunce, 328 i ritrovati e 394 le persone ancora da trovare.

La relazione annuale è stata elaborata dall’ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Le statistiche confermano come fondamentale per il rintraccio della persona sia la prima settimana dalla denuncia di scomparsa, dato che conferma l’importanza di procedere ad una tempestiva segnalazione e di avviare interventi quanto più rapidi possibili. Nella relazione 2023 è stata inoltre introdotto, per la prima volta, lo studio delle ‘denunce di scomparsa ripetute’, in cui si analizzano i casi di persone che scompaiono e vengono più volte rintracciate.