Tutto pronto per Triora Halloween 2024: l’assessore Giacomo Oliva da il via al progetto per merchandising ed un brand (Video)

Tutto pronto per Triora Halloween 2024. L’assessore Giacomo Oliva da il via al progetto artistico per la realizzazione di un vero e proprio merchandising e di un brand a tema ‘Stregoneria per i turisti’.

Triora Halloween si svolgerà il 31 ottobre e il 1° novembre, due giorni ‘magici’ tra cultura, arte, folklore e spiritualità. “Grande attenzione, quest'anno – ha detto l’Assessore Oliva - è stata dedicata alla parte grafica, grazie alla collaborazione con il disegnatore surrealista Davide Scianca, che ha curato la locandina, in un progetto artistico che potrebbe ampliarsi, visto che il merchandising sarà a disposizione tutto l'anno per i visitatori".

La novità dell’edizione 2024 sarà la creazione di un vero e proprio salotto letterario dove verranno presentati libri horror e diversi workshop con contenuti di stregoneria.