Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, Empowerment Mega Trend Show a Ventimiglia (Foto)

Teatro comunale a Ventimiglia gremito per 'Empowerment Mega Trend Show' andato in scena ieri sera. Lo spettacolo, offerto da Banca Mediolanum, ha catturato l'attenzione dei presenti che hanno potuto scoprire come la tecnologia sta plasmando il futuro.

Il futuro tra intelligenza artificiale e umana è stato, anche, al centro di una tavola rotonda organizzata, nel pomeriggio d ieri, dal comune di Ventimiglia, in collaborazione con esperti del settore, con l'obiettivo di esplorare le opportunità offerte da tali tecnologie per lo sviluppo locale.

Dopo un ricco aperitivo, la giornata si è, infatti, conclusa con uno straordinario show su come il mondo stia cambiando più velocemente e su come chi non si aggiorni rischia di rimanere indietro. Si è parlato di megatrend, che sono tendenze di lungo periodo che influenzano in modo significativo l’economia, la società e le dinamiche globali e che derivano da cambiamenti strutturali, tecnologici, demografici, ambientali o socio-culturali e possono manifestarsi nel corso di decenni, se non di generazioni, di come l'intelligenza artificiale e quella umana possano collaborare per migliorare la nostra vita quotidiana e il futuro delle nostre città e dell'utilizzo dell'innovazione tecnologica al servizio del territorio e della comunità. Per l'occasione sono intervenuti anche il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Serena Calcopietro.