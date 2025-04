"Naturalmente amici", bambini e natura protagonisti al vivaio Noaro: il progetto educativo prosegue anche a maggio

Continuano gli appuntamenti di “Naturalmente amici” presso il vivaio Noaro di Camporosso. Grande partecipazione di famiglie e bambini in questi mesi per il progetto educativo e ricreativo di Natura Intemelia Aps, nato per concedere ai bambini un momento dai ritmi lenti a stretto contatto con la natura. Gli incontri dedicati ai bambini sono caratterizzati da esplorazioni, laboratori, giochi e letture.

Ogni sabato, dai primi di marzo, vengono affrontati temi legati all'ambiente naturale ed ai suoi abitanti e vengono proposte attività diverse per sperimentare attraverso i sensi e tramite la propria creatività, un modo giocoso per scoprire le peculiarità della natura e per apprezzarne l'importanza per noi esseri umani.

A grande richiesta il progetto continuerà anche nel mese di Maggio per accogliere ancora i bambini, per socializzare, divertirsi ed imparare a conoscere la natura attraverso attività e visite agli spazi del vivaio.

L’appuntamento, ideato dagli esperti naturalisti di "Natura intemelia aps" con la collaborazione dell'atelierista ed educatrice in natura Lorenza Grani, proseguirà in maniera itinerante nei mesi estivi. Per restare aggiornati sulle proposte vi invitiamo a seguire su fb e Ig la pagina dell'associazione: Natura Intemelia Aps.

Per maggiori informazioni e prenotazioni per le attività:

esperienzenaturali@yahoo.com

+393484491637 (anche via whatsapp)