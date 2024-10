Sanremo: importante incontro sulla sanità ieri al Nazionale organizzato dai candidati di Alleanza Verdi Sinistra

Importante incontro sulla sanità ieri all'hotel Nazionale di Sanremo con Donatella Albini, responsabile nazionale sanità di Sinistra Italiana, Giovanna Baldassarre medico neurologa, Jacopo Colomba e Marcella Rognoni, candidati AVS alle elezioni regionali. Il tema è stato "La più importante competenza della Regione e il governo Toti l'ha devastata, con le liste di attesa lunghissime e la privatizzazione selvaggia'.

La Albini che è una ginecologa di lunga esperienza, ha dato un quadro di insieme di quel che dovrebbe essere la sanità secondo la Costituzione. Accessibile a tutti, gratuita, tesa non solo a guarire ma alla prevenzione. Una sanità pubblica che investe sulla qualità e sulla organizzazione del servizio. Questo non si può fare con investimenti che, in rapporto al pil, di fatto diminuiscono. La dottoressa Baldassarre, che fa parte del gruppo di cultura politica della Fos, ha focalizzato la sua attenzione sull'ASL 1, analizzando in particolare i motivi e le conseguenze della mancanza di medici nel servizio ospedaliero e nella medicina generale. Le conseguenze sono pesanti: la migrazione sanitaria, migliaia di cittadini senza medico di base, il ricorso alle cooperative costosissime e che strutturalmente non possono dare un servizio adeguato. La dottoressa Baldassarre ha fatto una serie di proposte per attirare giovani medici nella nostra provincia. Proposte che chiamano in causa anche il Comune su soluzioni abitative a prezzo calmierato, per il personale medico e infermieristico e alle quali il vicesindaco Fulvio Fellegara, presente all'incontro, ha dato una risposta collaborativa.

Colomba e Rognoni si sono dedicati a due argomenti di grande importanza: il primo ha raccontato le tappe della privatizzazione del Saint Charles di Bordighera, primo ospedale pubblico che diventa privato in Liguria con tutte le conseguenze negative che ne sono derivate, la seconda ha raccontato la paralisi dei consultori a livello locale e la difficoltà di garantire l'attuazione della legge 194. "Una serata - evidenziano gli organizzatori - in cui si è denunciato il livello bassissimo al quale Toti ha portato la sanità ma in cui si sono fatte anche tante proposte. Perché Alleanza Verdi Sinistra è consapevole della necessità che il deciso cambio di passo del governo della sanità che sosteniamo e per cui chiediamo il voto passa attraverso scelte concrete, come quelle che numerose sono state proposte nell'incontro di Sanremo".