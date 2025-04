Bordighera, all'ex Chiesa Anglicana la mostra di Corrado Puma “Il grande sogno”

Giovedì 17 aprile, alle 16, il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di Bordighera aprirà le sue porte per il vernissage de “Il grande sogno”, personale di Corrado Puma che proseguirà poi fino al 4 maggio 2025.

La mostra è un viaggio alla scoperta di un talento che meraviglia, incuriosisce e interroga il suo spettatore e lo conduce in un mondo dove il tempo sembra sospeso, ma mai slegato dalla realtà e dalle vicende artistiche del Novecento. Come scrive Claudia Claudiano, che cura l’evento espositivo, quella di Puma è “una pittura in dialogo costante con la tradizione, ma al tempo stesso capace di sviluppare un linguaggio autonomo, enigmatico e ironico: una narrazione visiva che si nutre di simboli, allusioni e stratificazioni culturali, suggerendo un percorso di lettura soggettivo.”

Il vernissage vedrà Corrado Puma e Claudia Claudiano impegnati in un vivace dialogo sulla poetica dell’artista; ad impreziosire l’appuntamento anche la partecipazione di Roberto Licata, della Galleria San Lorenzo al Ducale di Genova.

“E’ un onore e un piacere poter accogliere “Il grande sogno” di Corrado Puma, artista di successo internazionale che ha scelto Bordighera come luogo dove vivere e dove esprimere la propria profonda sensibilità”. commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Si conferma la volontà di continuare quel rapporto continuo con il mondo culturale che, dopo essere diventato un determinante elemento identitario del nostro territorio, deve essere alimentato nel presente per favorire la crescita e lo sviluppo della nostra comunità”.

“Il grande sogno – L’inquietudine del Novecento nella pittura di Corrado Puma” sarà aperta tutti i giorni, dalle 16 alle 19, fino al 4 maggio 2025.