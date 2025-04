Torneo di scacchi a Camporosso, special guest il campione italiano Roberto Cai (Foto)

Una giornata dedicata agli scacchi verrà proposta a Camporosso domenica 13 aprile. La sala Tigli del centro G. Falcone ospiterà, infatti, un torneo di cinque turni con sistema svizzero, organizzato dall'Asd Scacchi Sanremo Nenad Sulava in collaborazione con Asd Non solo sport e con il patrocinio del Comune.

"E' un'iniziativa condivisa con l'associazione 'Non solo sport' di Vallecrosia e l'ASD scacchi 'Nenad Sulava' di Sanremo, con le quali condividiamo l'obiettivo di coinvolgere sempre più giovani in attività formative e interessanti" - fa sapere l'assessore Rosella Gastaldo - "Questa giornata è anche un'occasione per far avvicinare più ragazzi al gioco degli scacchi, che è senz'altro uno dei più antichi e affascinanti della storia dell'uomo. Un gioco che ci parla di strategia e tattica ma soprattutto di formazione e di sviluppo del pensiero che è la parte che più ci interessa".

"Dedicarsi a questo tipo di attività è, per i giovani, occasione di sviluppo in termini di capacità valutative, decisionali e riflessive, insomma, un allenamento mentale da non sottovalutare" - sottolinea - "A conclusione del torneo, a cui parteciperanno anche i ragazzi del Club d'Echecs di Monte Carlo, i quindici che avranno ottenuto punteggi migliori sosteranno una prestigiosa simultanea, sfidando il campione italiano Roberto Cai, che ringraziamo per la grande disponibilità dimostrata. Ringrazio anche tutti gli operatori, gli organizzatori e ovviamente tutta l'amministrazione comunale di Camporosso".