Bordighera: musica e socializzazione al Kursaal Club Discoteca per il progetto 'Tirati in ballo'

Domenica 13 aprile pomeriggio di musica e socializzazione presso il Kursaal Club Discoteca di Bordighera, grazie al progetto 'Tirati in ballo', promosso dall’Associazione Angsa Imperia Aps, con la collaborazione del Silb, il sindacato Locali da ballo della Confcommercio della provincia di Imperia, e rivolto a tutte le associazioni per diversamente abili della provincia.

Spiegano i responsabili di Angsa: “Questo è l’ottavo appuntamento mensile in calendario. Negli ultimi appuntamenti c’è stata una grande partecipazione. Si sono ritrovati in pista circa 80 giovani, afferenti a diverse realtà del territorio che si occupano di inclusione e disabilità: Anffas, Asdo, Caritas, Integrabili, Spes, Centro Pastore etc. L’iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro attraverso la Regione Liguria, co-progettazione regionale per interventi a sostegno dei disabili, all’interno del progetto regionale 'Insieme si Può'.

Un sentito ringraziamento va allo staff del Kursaal, che ha dimostrato sensibilità e disponibilità ed in particolare a Tommaso Osella e Alberto Giusta, che hanno accolto con entusiasmo la richiesta della dott.ssa Florinda Ferrara, Vicepresidente di Angsa Imperia. L’ingresso è gratuito per ragazzi, operatori e familiari che si possono divertire e stringere nuove amicizie in una atmosfera di serenità e colleganza”.

Sottolinea Tommaso Osella Presidente del Silb, il Sindacato dei Locali da ballo della Confcommercio della provincia di Imperia: “Abbiamo sposato con grande favore ed entusiasmo questa iniziativa, che rientra nel naturale spirito collaborativo che contraddistingue tutti i gestori di locali da ballo. Siamo lieti di poter offrire a tutti l’opportunità di trascorre dei momenti di serenità e divertimento in discoteca”.