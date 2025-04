"Dai Campi di Periferia ai Palcoscenici Internazionali", evento del Panathlon Club Imperia Sanremo

Una serata di grande successo quella organizzata dal Panathlon Club Imperia Sanremo martedì scorso che ha visto la partecipazione dell’assistente arbitrale internazionale UEFA Stefano Alassio e del nuovo Presidente della Sezione A.I.A. di Imperia Gianluca Morelli che ha alle spalle una lunga esperienza nel calcio a 5 ed attualmente è Osservatore e Componente del Settore Tecnico con incarico di Mentor Regionale sempre per il Futsal.

Stefano Alassio nasce a Imperia nel 1980. Laureato in Storia, ma di professione Assistente Internazionale e assicuratore è entrato a far parte dell'Associazione Italiana Arbitri nel 1995, nel 1999 viene promosso a livello regionale e nel 2005 a livello nazionale. Dal mese di luglio 2009 ricopre il ruolo di Assistente Arbitrale e dopo alcune stagioni in serie C e serie B, esordisce in serie A il 7 aprile 2013 nell’incontro tra Udinese e Chievo. È stato nominato Assistente Internazionale il 1° gennaio del 2019 e nella stagione 2023/2024 l’A.I.A. gli ha assegnato il Premio Maurizio Mattei come miglior Assistente arbitrale della stagione.

Il tema della serata è stato “Dai Campi di Periferia ai Palcoscenici Internazionali” e Stefano ha ripercorso la sua carriera dagli inizi, da quando giovanissimo smise di giocare a calcio per dedicarsi alla carriera arbitrale. Ha raccontato come la sua carriera sia nata da un insuccesso: “Arbitro di Serie D veniva da una stagione negativa. Mentre era in vacanza gli arrivò una telefonata dal Presidente della Sezione Arbitri di Imperia che lo avvisava che era stato avvicendato e che avrebbe potuto fare il corso da assistente”. Gli rispose che non era sua intenzione e che la sua carriera era da considerarsi terminata. Il giorno dopo il Presidente lo richiamò. A quel punto incuriosito accettò di partecipare al corso iniziando un nuovo percorso che lo ha portato a diventare assistente internazionale. Un percorso che partito da Chiusavecchia, piccola cittadina nell’entroterra Imperiese, lo ha visto negli anni diventare protagonista di numerose partite in Champions League ed Europa League dove ha avuto l’opportunità di misurarsi col calcio di alto livello oltre all’onore di aver fatto parte dello staff arbitrale di partite cruciali come la finale di Supercoppa Italiana 2023 tra Inter e Milan a Riyad e la finale di Coppa Italia nel 2020 tra Napoli e Juventus. Nonostante l’esperienza, formata in oltre 300 gare a livello nazionale ed internazionale, ha continuato dicendo che se l’approccio alle gare è sbagliato e la concentrazione non è ai massimi livelli si possono commettere degli errori, ma l’importante è riconoscerli, capirli, resettarli e impegnarsi a migliorare. Oltre a raccontare le sue esperienze personali ha parlato di come viene vissuto il calcio nella nostra provincia in particolare a livello giovanile.

egli ultimi anni la Provincia di Imperia a livello nazionale è stata una di quelle con il maggior numero di aggressioni agli arbitri, non a livello percentuale ma a livello assoluto. Bisogna insegnare ai giovani, ma soprattutto ai loro genitori, ad accettare la vittoria ma ancor di più la sconfitta, perché gli errori e le sconfitte ci devono insegnare a diventare più forti di prima e a fortificarci per una vita che è fatta non solo di successi, ma anche di molti insuccessi a qualsiasi livello. Il Presidente Angelo Masin ringrazia Stefano Alassio per la brillante e coinvolgente relazione e in ricordo della serata gli consegna una targa personalizzata del Panathlon Club Imperia-Sanremo.