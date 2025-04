Seborga, domenica 27 aprile arriva la "Festa di primavera": il programma

Tutto pronto per la Festa di Primavera organizzato dal Principato di Seborga- Domenica 27 aprile, a partire dalle ore 10:00, Piazza Martiri Patrioti si trasformerà in un vivace palcoscenico di colori, profumi e creatività, con un ricco programma di attività per tutte le età.

Programma dell'evento

Mercatino con artigianato locale (tutto il giorno)

con artigianato locale (tutto il giorno) Laboratori per bambini con attività creative e ludiche e gonfiabili (tutto il giorno)

con attività creative e ludiche e gonfiabili (tutto il giorno) Sparo del cannone di benvenuto , simbolo della tradizione del Principato (alle ore 12:00)

, simbolo della tradizione del Principato (alle ore 12:00) Concorso internazionale di fiori “Seborga in una cornice di fiori” , a cura di Marina Salakhova (tutto il giorno)

, a cura di Marina Salakhova (tutto il giorno) Catering in piazza (ora di pranzo)

in piazza (ora di pranzo) Performance della scuola di ballo DAP BALLET di Cristina Valente (alle ore 15:00)

DAP BALLET di Cristina Valente (alle ore 15:00) Premiazione dell’iniziativa “Porte Dipinte” e presentazione del relativo francobollo commemorativo (alle ore 17:30)

L’evento rappresenta un’occasione speciale per celebrare la bellezza della primavera e la creatività artistica nel cuore del Principato di Seborga. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa giornata di festa! 🌿✨

Concorso interazionale di fiori 'Seborga in una cornice di fiori'

Dal 27 aprile al 1° maggio, il Principato ospiterà un’iniziativa unica: un concorso floreale aperto a tutti, dai fioristi professionisti agli appassionati. I partecipanti (previa registrazione entro il 25 aprile) realizzeranno splendide cornici floreali in diverse location del borgo, creando un’atmosfera incantevole. Il pubblico potrà votare le opere sia offline, passeggiando per le vie di Seborga, sia online sul gruppo Facebook ufficiale dell’evento (https://www.facebook.com/events/637592922534952/). La premiazione avverrà il 1° maggio, con l’assegnazione di un premio onorario e un invito a una prestigiosa masterclass di floricoltura a Seborga. Per tutte le informazioni sul concorso floreale rimandiamo al gruppo Facebook (https://www.facebook.com/events/637592922534952/) dell’iniziativa e all’indirizzo mail marina.salakhova@principatodiseborga.com.

Premiazione 'Porte Dipinte'- Emissione di un nuovo francobollo commemorativo



Anche l’iniziativa “Porte Dipinte”, iniziata ormai due anni fa, raggiungerà il suo momento culminante durante la Festa di Primavera. In questi mesi l’iniziativa ha davvero contribuito ad abbellire il nostro paese, valorizzando 38 tra porte e sportelli dal punto di vista artistico, culturale ed anche economico, e consentendo a 22 bravissimi artisti di realizzare delle opere d’arte che potranno sempre essere ammirate da quanti visitano il nostro borgo.

Dal 20 al 27 aprile, i visitatori potranno votare le opere più suggestive, con un sistema di votazione online (“Mi Piace” alle foto delle porte sulla pagina Facebook del Principato).

Con l’occasione della premiazione, il Principato di Seborga presenterà un nuovo francobollo commemorativo, che sarà disponibile per l’acquisto fin subito dopo la presentazione sull’e-shop ufficiale. Il foglietto, stampato in Germania, sarà composto da un francobollo da mezzo luigino; la tiratura iniziale è di 150 foglietti.

Tutti i partecipanti riceveranno un luigino, il francobollo commemorativo dell’iniziativa e un attestato di ringraziamento. I primi tre classificati saranno premiati con un luigino d’argento in un cofanetto speciale, oltre a un buono pasto per due persone in un ristorante di Seborga, valido per sei mesi.

Per ulteriori informazioni: portedipinte@principatodiseborga.com.