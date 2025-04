Successo per l'edizione 2025 del Bordighera Blu Park : terminato il progetto didattico con i biologi (foto)

Come ogni anno, Bordighera Blu Park è tornato ad accompagnare i più piccoli sulla spiaggia a conclusione del progetto didattico iniziato nei mesi scorsi in classe. Sono state otto le classi coinvolte, tra la primaria e la secondaria di primo grado, in una vera esperienza di osservazione in natura. Ad accoglierle, oltre ai biologi e divulgatori del progetto, anche il vicesindaco Marco Laganà, che ha portato il saluto dell’amministrazione .

Biologia marina in azione per bambini e ragazzi che hanno potuto sperimentare con i loro occhi un nuovo approccio a un ambiente, come quello della spiaggia, troppo spesso dato per scontato. «Imparare a conoscerlo guardandolo con nuovi occhi è il presupposto per rispettare il mare – spiega Franco Borgogno, responsabile del progetto Bordighera Blu Park – in questi giorni abbiamo accompagnato le classi a scoprire e applicare una nuova chiave di lettura della spiaggia fatta di curiosità, ecologia e rispetto, scoprendo che anche un ambiente apparentemente familiare e dunque vuoto rivela molta vita, e purtroppo sempre troppi rifiuti inquinanti».

Conchiglie di molluschi, ma anche tante piante terresti e marine, come i rizomi di Posidonia oceanica, sono tra gli elementi naturali trovati sulla spiaggia. Con qualche “intruso” di plastica, spesso dall’aspetto ingannevole, che non dovrebbe esserci ma che, al pari di tanto materiale legnoso, è arrivato attraverso i fiumi ed è stato riportato dalle onde sulla riva. Al centro delle bio-passeggiate degli scorsi giorni è stato posto il rispetto per gli animali del mare, più o meno noti e più o meno “simpatici”, come le meduse, con l’invito a diventare sentinelle ed evitare di portarle fuori dall’acqua o seppellirle sotto pietre e sabbia, o come i piccoli molluschi e le stelle marine, da non far morire nell’acqua a temperature elevate dei secchielli. Il lavoro rientra nelle operazioni di divulgazione dell’ocean literacy che Bordighera Blu Park porta avanti incentivando la conoscenza, la consapevolezza e la tutela del mare, e si inserisce nella settimana dell’11 aprile, Giornata Nazionale del Mare, che guarda ai giovani come nuovi cittadini consapevoli del mare.



Bordighera Blu Park è un progetto ideato dall’European Research Institute e dalla biologa marina Monica Previati, e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Simbiosi, con la collaborazione del Comune di Bordighera. Il progetto nasce per incrementare la conoscenza dell’ambiente marino costiero ligure e implementare, nei turisti ma anche nei cittadini, la consapevolezza della sua importanza per ogni aspetto della vita umana, delineando tre obiettivi specifici: tutelare, proteggere e valorizzare. Bordighera Blu Park è anche sulle pagine Instagram e Facebook @BordigheraBluPark.