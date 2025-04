Sanremo, sabato 12 aprile la rassegna "Ricordando gli 80 anni della Liberazione - storia, territorio, letteratura"

Dopo il notevole successo degli incontri precedenti su storia e territorio, comunichiamo il terzo e ultimo appuntamento della rassegna "Ricordando gli 80 anni della Liberazione - storia, territorio, letteratura" promossa dall'Istituto storico della Resistenza di Imperia, Anpi e Federazione operaia sanremese.

L'incontro si tiene sabato 12 aprile alle ore 17 in Via Corradi 47 presso la FOS, Sanremo. Questo è un appuntamento di letteratura ed è la prima uscita di un libro appena edito da Fusta Editore " I campi di patate fanno le onde. storie di amicizia e guerra lungo il Tanaro" di Graziella Belli. L'autrice è introdotta da Manuela Ormea, docente e scrittrice.

Ormea, 1939. Per Giusto e Lorenzo la vita è il suono delle risate tra i vicoli, le bici lanciate nei sentieri, le albicocche rubate dai rami più alti, tre soldi in tasca a testa. Poi arriva la guerra. All’inizio sembra lontana, un’eco smorzata dalle montagne. Ma la fame morde, le strade si riempiono di camicie nere, i giochi finiscono. Lorenzo sceglie il fucile, Giusto è costretto a rimanere con le sue galline e la terra, a fare i conti con tutto ciò che la guerra porta via e non restituisce.

Un romanzo di formazione a episodi che racconta gli anni di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, i legami e il secondo conflitto bellico con una scrittura lucida e vera, in un mondo narrativo costruito alla perfezione, dove anche le galline hanno una loro personalità.

«Quello rievocato in questo libro è un piccolo mondo antico, laborioso e solidale, che non teme la fatica né la miseria, e, con la bontà dei gesti e l’autenticità della lingua, organizza la sua mite difesa dall’orrore della guerra del mondo intero di allora. Rischia, però, di perderla oggi con quello moderno, dimenticando il passato, i dialetti, il buon vicinato, la sobrietà e solidarietà di una volta. Forse è per salvare le ultime tracce di quel piccolo universo buono che Graziella Belli ha scritto questo libro tenero e vero.» Vittorio Coletti.

Il libro è impreziosito dalla Prefazione di Vittorio Coletti e dalle illustrazioni originali di Marco D'Aponte.

Biografia dell'autrice: Graziella Belli è nata a Ormea e vive da sempre tra le montagne dell'alta Valle del Tanaro, è molto legata alla nostra Riviera, dove soggiorna frequentemente con la famiglia. Già dipendente del Comune di Ormea, per quattro decenni si è occupata di pratiche amministrative e di bilanci. Collabora all'organizzazione di eventi nella sua città. Ha pubblicato un racconto nell’antologia collettiva "L’olmo e i suoi racconti", Fusta Editore, curata da Marino Magliani e Dario Voltolini. Questo è il suo primo romanzo.