Fausto Leali a Sanremo per l’ottantesimo compleanno. Martedì sera grande festa al Casinò

Fausto Leali sceglie Sanremo per festeggiare il suo ottantesimo compleanno! Martedì 29 ottobre, alle 19, al Teatro del Casinò, Leali sarà premiato con un “Leone d’Oro” speciale in segno di riconoscimento per le sue 13 partecipazioni in gara al Festival della Canzone Italiana. L’idea nasce da Franco Fasano, coautore della canzone “Ti lascerò” con cui Leali ha vinto il Festival nel 1989 in coppia con Anna Oxa, ed è stata subito accolta dall’assessore al turismo Alessandro Sindoni.

“Non appena Franco Fasano mi ha comunicato l’intenzione di omaggiare Leali – spiega l’assessore Sindoni – ho risposto con entusiasmo. Sanremo è il luogo ideale per festeggiare il raggiungimento di questo risultato. Leali è stato interprete e ambasciatore artistico di grandi canzoni, che sono state battezzate proprio qui, nella nostra città, trampolino di lancio di tanti successi”.

All’evento, organizzato in collaborazione con il Casinò, presenzieranno il sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni. Musica, aneddoti e testimonianze raccontate da alcuni artisti amici di Leali saranno gli ingredienti della serata, organizzata per applaudire una voce unica che, da oltre 60 anni, continua ad unire le generazioni.